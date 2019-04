Heimatserie : Heimatgefühl erleben und geben

Im Zentrum standen die Niershelden, die vom Kochen bis zum Getränkeservice alles in die eigene Hand genommen hatten. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die Kindergruppe Niershelden kochte mit Sternekoch Alexander Wulf an ihrem Benefizabend „Er-lesene Köstlichkeiten“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Hahn

Wo ich glücklich bin, da ist meine Heimat. In diesem Sinne war der siechende Ort Keyenberg für einige Stunden Heimat in Anbetracht der vielen glücklichen Gesichter nach einem erlebnisreichen und spannenden Tag. Vornehmlich die Niershelden erlebten dieses Heimatgefühl. Sie sind eine Gruppe von sechs- bis 13-jährigen Kindern, die 2017 auf Anregung von Britta Wagner entstanden ist. Die Jungen und Mädchen aus Erkelenz-Keyenberg und den anderen von der tagebaubedingten Umsiedlung betroffenen Orte Ober- und unter Westrich, Berverath und Kuckum wollen sich nicht trennen lassen, sondern trotz Umsiedlung in die neuen Orten fern der Niers eine Gemeinschaft sein, sich Zusammenhalt geben. Sie spielen jede Woche miteinander, erleben Abenteuer, spüren die Gemeinschaft mit klaren Regeln, an die sie sich halten: Streiten, beleidigen oder unpünktlich sein, das ist bei ihnen verpönt. „Sie spielen so, wie wir als Kinder gespielt haben, draußen, ohne Verbote und ohne darauf achten zu müssen, sich nicht schmutzig zu machen“, erzählte Erzieherin Britta Mühlenberg.

Und so waren die Niershelden auch an diesem besonderen Tag, an dem es eine Benefizveranstaltung für sie gab, pünktlich zur Stelle, um im Pfarrheim mitzumachen. Dort wartete schon ein Sternekoch auf sie: Alexander Wulf aus Erkelenz, der das Gourmetrestaurant St. Jaques in Heinsberg-Randerath betreibt. Er weiß, was Heimat bedeutet: Als Kind siedelte er aus Russland mit seinen Eltern nach Deutschland um; zunächst in die alte Molkerei nach Holzweiler, dann in den Bauxhof, er ging in Keyenberg zur Grundschule und hat eines nicht vergessen: die Hilfsbereitschaft und die Herzlichkeit, mit der er vor über 25 Jahren in Erkelenz aufgenommen wurde. „Dafür möchte ich mich bedanken und in meiner neuen Heimat mithelfen, wenn ich helfen kann, besonders, wenn es dabei um Kinder geht.“ Unter dem Titel „Er-lesene Köstlichkeiten“ luden die Niershelden zu einem Abend ein, bei dem es eine Lesung und eine Mahlzeit gab. Spontan hatte sich Wulf bereit erklärt, für 100 Besucher zusammen mit den Niershelden ein Essen zu zaubern.

Info „Er-lesene Köstlichheiten“ Beim literarischen Menü mit dem Titel „Er-lesene Köstlichheiten“ gab es im ausverkauften Pfarrheim in Keyenberg einen Abend voller Lyrik und Leichen, Komik und Kinder, Gauner und Genießer. Mitgewirkt haben neben den Niershelden: Britta Wagner, Britta Mühlenberg, Sylvia Laumen, Daniel Prick und Alexander Wulf; am Abend auch René Wagner und Kurt Lehmkuhl. Eine weitere Benefizveranstaltung zugunsten der Niershelden ist möglich.

50 Kilogramm Kartoffeln, 20 Kilogramm Zwiebeln, 30 Gurken und weiteres Gemüse wurden mit Unterstützung von Britta Mühlenberg und Wulfs Auszubildendem Daniel Prick geputzt, geschält und zerkleinert, ehe es daran ging, aus 25 Kilogramm Gehacktem, 80 Eiern und weiteren Zutaten Frikadellen „so groß wie Kanonenkugeln“ herzustellen. Was auf den ersten Eindruck wie Hausmannskost schien, nämlich lauwarmer Kartoffel-Gurken-Salat mit Frikadellen und Kräuerquark, entpuppte sich am Abend als köstliche Delikatesse. Für eine Quarkspeise zum Dessert hatte Sylvia Laumen gesorgt.

Kiloweise Gemüse wurde von den jungen Niershelden mit Unterstützung von Britta Mühlenberg, Daniel Prick und Alexander Wulf verarbeitet. Foto: Ruth Klapproth

Vor und nach dem Essen gab es Feinkost für die Ohren: Kurzgeschichten rund ums Essen und Trinken, vorgetragen von Hörbuchsprecher René Wagner und Autor Kurt Lehmkuhl. Aber sie waren, wie auch Wulf, nur Randfiguren. Im Zentrum standen die Niershelden, die vom Kochen bis zum Servieren, vom Empfang der Gäste bis zum Garderobendienst, vom Getränkeservice bis zur Platzanweisung alles in die eigene Hand genommen und auch die Moderation des Abends übernommen hatten. Ob Laura oder Martina, ob Tim oder Ida, mit ihren Ankündigungen und ihren Interviews der „Großen“ auf der Bühne, sie alle machten ihre Sache bestens und bereiteten den Besuchern einen vergnüglichen Abend, der vergessen ließ, dass nur wenige hundert Meter entfernt schon ein Bagger darauf wartet, ihre Heimat zu vernichten.

„Das ist Gemeinschaft, das ist Heimatgefühl“, sagte anerkennend Hans-Josef Pisters, der zwar schon im neuen Keyenberg wohnt, aber gerne in die alte Heimat zurückkehrte. Die Bäckerei, die Metzgerei, der Blumenhandel, die Genossenschaftbank und ein Gemüsehändler hatten als Sponsoren ohne Zaudern ihren Beitrag und ihre Spenden zugesichert, sodass der Abend ein erkleckliches Sümmchen in die Kasse der Niershelden spülte. „Fantastisch“, schwärmte Pfarrer Werner Rombach. „Dass so viele Menschen an einem Strang ziehen und sich gegenseitig stärken, ist eine tolle Sache.“