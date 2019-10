Beim Familienbetrieb in Hetzerath : Kürbisse nicht nur zum Fratzenschneiden

Im Hofladen von Gerd und Elisabeth Schmalen haben Kürbisse Hochsaison. Einkerbungen an der Pflanze vernarben zu kleinen Botschaften. Foto: Gabi Laue

Erkelenz Der Kürbis begeistert immer mehr Menschen, die ihn nicht nur zur Dekoration verwenden, sondern auch für leckere Gerichte. Kurz vor Halloween boomt der Verkauf. Bei jungen Menschen im Trend: der Mikrowellen-Kürbis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Laue

Auf steigende Beliebtheit von Speisekürbissen lassen die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes schließen. Wurde 2014 mit 11.061 Tonnen die zweithöchste Menge in Nordrhein-Westfalen seit Erhebungen über die Kürbisernte verzeichnet, so liegt die Erntemenge in diesem Jahr (Stand April) bei 14.322 Tonnen. Von großen Feldern wie dem am Brachelener Baggersee geht die Ausbeute an Discounter und Supermärkte. Kleinere landwirtschaftliche Betriebe vermarkten sie direkt ab Hof.

Bei Elisabeth und Gerd Schmalen in Hetzerath ist der Kürbis, angebaut auf 1000 Quadratmetern in 30 Sorten, Herzens- und Familienangelegenheit. Bei Aussaat und Ernte helfen alle mit, dazu kommen die drei Töchter mit den Schwiegersöhne und fünf Kindern aus Berlin, Köln und Belgien. „In den Osterferien haben die Enkel die Kürbiskerne in Töpfchen gedrückt. In jedes fünfte kam ein Sonnenblumensame“, erzählt Elisabeth Schmalen. Die wurden warm gestellt und nach den Eisheiligen ins Feld gepflanzt. „Der Kürbis braucht viel Wärme. Dieses Jahr hatten wir einen kalten Mai, da sind einige Sorten nicht aufgekommen“, weiß Gerd Schmalen. „Die Hauptwachstumszeit ist im Juni, Juli und August, da muss alles passieren.“ Wegen der langen Trockenheit musste das Feld am Dorfrand bewässert werden.

Das dickste Exemplar im Hofladen Schmalen wiegt um die 40 Kilo. Die von Hand geernteten Speise- und Zierkürbisse lagern in luftigen Kisten. Foto: Gabi Laue

Info Nikolausmarkt: Kürbisse und Hobbykunst Nikolausmarkt Für Sonntag, 8. Dezember, 11 bis 18 Uhr, laden der Schmalen-Hof, Hatzurodestraße 28, und die Hetzerather Vereine zum 12. Nikolausmarkt ein. Dann wird es auch die letzten Kürbisse zu kaufen geben. Bauernmarkt Schon seit 20 Jahren ist das Ehepaar Schmalen mit dem großen Kürbisstand auf dem Bauernmarkt Hohenbusch vertreten.

Ein besonderes Familienfest wird jedes Jahr Elisabeth Schmalens Geburtstag: Der läutet die Ernte ein, bei der die Kinder so begeistert und eifrig auf dem Feld beschäftigt sind, dass sie gar keine Zeit zum Essen haben, erinnert sich die Landwirtin schmunzelnd. Das Ergebnis wird dann in bunter Vielfalt auf dem Bauernmarkt Hohenbusch präsentiert, wo die Schmalens seit 22 Jahren den Kürbisstand am Eingang bestücken. Die bunt bemalten Exemplare finden reißenden Absatz, jetzt kurz vor Halloween holen sich Familien die großen Kürbisse zum Aushöhlen aus dem Bauernladen. Gut nachgefragt sind auch die Speisekürbisse, und nach der Kürbissuppe trauen sich Hobbyköche auch an weitere Varianten. „90 Prozent aller Kürbisse sind essbar“, sagt Gerd Schmalen. Beliebt ist der Hokkaido, den man nicht schälen muss, der Butternut mit seinem sehr kleinen Kerngehäuse oder der Spaghettikürbis, der halbiert im Ofen gegart werden kann und dessen Fleisch dann in feine Fäden zerfällt. „Bei jungen Leuten gern genommen ist der Mikrowellen-Kürbis“, ergänzt Elisabeth Schmalen und verrät ein Rezept für den schnellen Schmaus: Kappe abschneiden, Kerne und Fasern auslöffeln, 15 Minuten in die Mikrowelle, am Ende mit Creme fraiche oder Gehacktem füllen. Lecker schmecken aber auch Sorten, die eher nach herbstlicher Deko aussehen. Gerd Schmalen zeigt auf den dunkelgrünen Ölkürbis und bescheinigt ihm einen nussigen Geschmack. Der Muskatkürbis mit seiner runden, gerippten Form schmecke noch intensiver. „Die Bischofsmütze kann man auch essen“, meint er. „Allerdings ist drinnen wenig Fleisch.“ Der dickste von allen, blass lachsfarben, lang gewachsen und auf 45 Kilo geschätzt, war der Star beim Bauernmarkt.

Die „Beere“ vom Feld ist vielseitig verwendbar: möglichst dick und orange zum Schnitzen einer Halloween-Fratze, zur Deko wie der grüne Flaschenkürbis links oder zum Kochen wie der beliebte Butternut, Hokkaido oder Mikrowellen-Kürbis. Foto: Gabi Laue