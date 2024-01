Neujahrsempfang in Erkelenz Viel Vorfreude auf das neue Jahr

Zuvor hatte die Stadt in einem Imagefilm auf kulturelle, bauliche und gesellschaftliche Höhepunkt aus 2023 zurückgeblickt. Bürgermeister Stephan Muckel, frisch zurück aus dem Skiurlaub, wollte aber vor allem nach vorne schauen. Vor allem zwei Projekte stellte er dabei auf Nachfrage von Moderator Dominik Mercks heraus: In diesem Jahr soll Campus Transfer, das geplante Forschungszentrum für nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung, konkret werden. „Im ersten Halbjahr werden wir, wenn alles gut geht, einen Förderbescheid von über 40 Millionen Euro in den Händen halten“, sagte Muckel. Zwei Wochen zuvor hatte NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen beim Schöffenessen in Erkelenz bereits angedeutet, dass sie demnächst mit Fördergeld zurückkehren werde.