Neujahrsempfang in Erkelenz Stadt stimmt auf ein spannendes Jahr ein

Mit dem Leihfahrrad der Westverkehr kam Bürgermeister Stephan Muckel am Samstagmittag zum Neujahrsempfang in die Stadthalle gefahren – wenige Minuten nachdem er die hunderten Gäste per Handschlag begrüßt hatte. Ein Bild mit Symbolcharakter: In Erkelenz soll sich im Jahr 2023 viel tun, auch für den Fahrradverkehr. „Unsere Stadt ist in Bewegung“, sagte der Bürgermeister, und verwies auf Bauprojekte wie die neue Mobilstation an der Ostpromenade und den geplanten (nicht unumstrittenen) Bau von Fahrradstraßen in der Innenstadt. „Dogmatische Positionen“, so Muckel, seien dabei wenig zielführend, „die Erreichbarkeit der Innenstadt auf vielen Wegen ist unser Anspruch“.