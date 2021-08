Familienfest in Neuhaus : Parteien diskutieren über neues Erkelenzer Gewerbegebiet

Batikkurs beim Familienfest: Kinder konnten ihren mitgebrachten Kleidungsstücken ein neues Design verpassen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Beim Familienfest im kleinen Ort Neuhaus ging es mal wieder um das mögliche neue Gewerbegebiet. Die Anwohner fühlen sich nicht gehört, die Politiker vertraten ihre Standpunkte.

Von Kurt Lehmkuhl

Die Aufschriften auf den Plakaten machten deutlich, was das Kernthema des Festes war, zu dem die Initiative „Neu Neuhaus“ am Sonntag auf ihre Dorfstraße eingeladen hatte. „Stop Industrie“, „Wir wollen keine Beton-Wüste“, „Wir wollen in Neuhaus kein Gewerbegebiet“ lasen die Besucher, die zu dem „bunten, interkulturellen, lauten, fabelhaften, ökologisch-sinnvollen und gesellschaftspolitisch aufgeladenen Familiensonntag“ kamen.

Bei der Begrüßung machte Rosemarie Müllers auf das Manko aufmerksam, unter dem der kleine Ort leidet: die unmittelbar neben dem Ort verlaufende Autobahn mit mangelhaften Lärmschutz. Damit habe man sich notgedrungen arrangiert, sagte sie. Sie begrüßte zu dem Fest auch die Bewohner der Flüchtlingsheime, mit denen ein gutes Miteinander gepflegt werde. Speisen und Getränke, Batiken und Malen gehörten zum Programm, aber es gab auch eine Diskussionsrunde.

Ein weiteres vermeintliches Manko wollen die Neuhauser nämlich nicht hinnehmen: ein Gewerbegebiet direkt vor ihrer Nase, das sich theoretisch bis nach Venrath und Kaulhausen erstrecken könnte. Es sei ein Unding, so meinte Marius Müllers, dass dieses Gebiet geplant werde ohne Beteiligung der Bürger. In einer interfraktionellen Zoomkonferenz hätten CDU, SPD, FDP und Freien Wähle ihre Positionen vorstellen dürfen, die anderen Fraktionen seien nicht gehört worden.

Hans-Josef Dederichs von den Grünen machte klar, dass es mit seiner Fraktion an dieser Stelle keine Industrieansiedlung geben werde. Er schlug auch eine Alternative vor: ein interkommunales Gebiet mit der Gemeinde Titz am Autobahnkreuz Jackerath mit der Fläche des ehemaligen Immerath. Niklas Klasen von den Linken schloss sich ihm an, die Bürgerpartei musste auf einen Redebeitrag verzichten.