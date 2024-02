Bauausschuss in Erkelenz Neues Wegekonzept für Haus Hohenbusch

Die Außenanlagen des ehemaligen Klosters Haus Hohenbusch sind derzeit nicht ideal für die vielfältigen Anforderungen ausgelegt. An erster Stelle ist das Electrisize-Festival zu nennen, aber auch weitere Veranstaltungen wie der Bauernmarkt, die Hohenbusch Klassixx oder das Reitturnier ziehen viele Menschen an und benötigen Platz. „Die Mitglieder des Fördervereins Hohenbusch haben dankenswerterweise Aufgaben im Bereich der Pflege des Geländes übernommen und bringen sich an vielen Stellen der heutigen Nutzung mit ein“, teilt die Stadtverwaltung mit.