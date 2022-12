Nachfrage wächst stetig Neues Urnengrabfeld in Venrath

Der Erste Beigeordnete der Stadt, Hans-Heiner Gotzen, betonte, die Stadt Erkelenz sei in Sachen Bestattungsmöglichkeiten „bemüht, das anzubieten, was nachgefragt wird“. Vorausgegangen war der Einrichtung der neuartigen Parzelle ein Antrag des Bezirksausschusses Keyenberg-Venrath-Borschemich, der sich im Dezember 2019 dafür ausgesprochen hatte, ein solches Urnengemeinschaftsgrabfeld einzurichten. „Wir reagieren damit auf den Wunsch der Hinterbliebenen nach adäquaten Bestattungsmöglichkeiten“, so Gotzen.