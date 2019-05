Bauvorhaben im Herzen von Erkelenz : 13 Plätze in der Tagespflege entstehen

Erkelenz Die Lambertus gGmbH baut ihre vierte Tagespflege in Erkelenz. Sie wird in ein Wohn- und Geschäftshaus einziehen, das derzeit im Stadtzentrum entsteht.

Die Lambertus gGmbH aus Hückelhoven richtet an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße in Erkelenz ihre vierte Tagespflege ein. Eröffnet werden soll die Einrichtung mit 13 Plätzen voraussichtlich Ende des nächsten Jahres, kündigt Marcel Ballas, Geschäftsführer der Lambertus gGmbH, an und konkretisiert die bisher bekannten Pläne für das Eckgrundstück zur Theodor-Körner-Straße.

Die Volksbank Mönchengladbach investiert im Herzen von Erkelenz in ein Wohn- und Geschäftshaus. Bewusst wird auf kleinere Wohnungsgrößen gesetzt. Darüber hatte Veit Luxem, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaftsbank, im Februar informiert und bereits angekündigt, dass im Erdgeschoss zwei Gewerbeeinheiten entstehen werden, von denen eine an die Lambertus gGmbH Hückelhoven vermietet ist. Deren Geschäftsführer erläutert dazu jetzt in einer Pressemitteilung: „Wir begegnen damit der Situation vieler älterer Menschen, die einsam, allein zu Hause ohne soziale Kontakte leben und denen aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit die notwendigen alltäglichen Dinge, die getan werden müssen, zusehends schwerer fallen. Sie versuchen den Alltag – oft auch mit Hilfe ihrer Angehörigen – zu bewältigen.“ Die Tagespflegen der Lambertus gGmbH hätten sich bereits an den drei anderen Standorten an der Dinstühlerstraße 29 in Hückelhoven, Am Ohof 1 in Ratheim und der Schulstraße 11 in Gerderath als konkrete Hilfen erwiesen. Sie würden den Gästen Gemeinschaft, Versorgung und Freizeit bieten. „Den Besuchern wird hier eine sinnvolle Tagesstruktur gegeben und das Gefühl vermittelt, gebraucht zu werden gemäß der Devise ‚Lebenslust statt Alltagsfrust‘“, unterstreicht Marcel Ballas.