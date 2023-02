Neues Semster bei der VHS des Kreises Heinsberg Von asiatischen Kulturen lernen

Es geht bei der VHS auch um die kleine kulinarische Weltreise. Ottmar Geberauber ist Koch aus Leidenschaft und bietet seit 2021 Kochkurse bei der VHS an. Er ist Dozent bei der VHS geworden, „um die Freude am Kochen zu teilen“. Im folgenden Semester nimmt er uns, über das erste Halbjahr verteilt, mit auf eine kulinarische Weltreise. Stationen macht er am 14. März in Indien (Kurs 23F-3867), am 24. April in Japan (Kurs 23F-3868), am 14. Juni in Italien (Kurs 23F-3869) und zur Spargelsaison am 15. Mai gastiert er am Niederrhein (Kurs 23F-3803).