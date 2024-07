Neues Programm Das ist los in der Erkelenzer Stadtbücherei

Vor allem: In den Sommerferien gibt es keine Pause im Bücherei-Programm. Da ist etwa das Bilderbuchkino, das schon am Donnerstag, 18. Juli, 16 Uhr, mit dem „Geburtstagsfest für Lieselotte“ die nächste Vorstellung anbietet. Das Bilderbuchkino eignet sich für Kinder im Alter zwischen vier und sechs. Wer sich mit Roboter und Co. beschäftigen und spannende Einblicke in die Welt der elementaren Robotik bekommen möchte, ist am Samstag, 20. Juli, 11 Uhr, in der Stadtbücherei willkommen. „Beebot“ lautet der Titel der Veranstaltung, der für Fünf- bis Siebenjährige geeignet ist. „Er ist perfekt, um erstes Programmieren zu lernen und um problemlösendes Denken zu trainieren“, kündigt das Bücherei-Team an. Wichtig ist eine Anmeldung unter der Telefonummer 02431 85362. Übrigens: Für Kinder im Alter ab acht und Erwachsene ist dagegen „Ozobot“ am Dienstag, 13. August, 11 Uhr, gedacht. Auch hier geht es um den spielerischen Einstieg in die Welt des Programmierens. Anmeldung unter der Telefonnummer 02431 85362.