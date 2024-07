Neues Parkhaus ist eröffnet Ein Entgegenkommen nach Entbehrungen

Die Parkplatzsuche in der Erkelenzer Innenstadt konnte in den vergangenen Monaten bisweilen zu einer echten Belastungsprobe werden. Gerade für ortsunkundige Menschen stellte dies eine Herausforderung dar. Und auch die älteren Erkelenzer, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, hatten ihre Probleme. Probleme, die nun der Vergangenheit angehören sollen. Die Teileröffnung der Mobilstation nimmt etwas Druck vom Kessel, der wegen der immer noch zahlreichen Baustellen in der Innenstadt weiter kocht.