Neues Angebot Carsharing am Erkelenzer Bahnhof

Erkelenz · Ford geht in Erkelenz mit einem neuen Leih-Angebot an den Start. Damit wagt zum wiederholten Mal ein Unternehmen einen Carsharing-Versuch in der Stadt. Was die Idee dahinter ist und wie viel das Auto pro Stunde kostet.

30.07.2024 , 05:10 Uhr

v.l.: Nicole Kersten, Jannik Boemer, Ansgar Lurweg, Nicole Stoffels und Michael Joos mit dem Leih-Fiesta. Foto: Christos Pasvantis