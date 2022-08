Erkelenzer Bezirksausschuss tagt : Neuer Standort für Hundewiese

Erkelenz Erkelenzer Bezirksausschuss diskutiert über Fläche nahe der B 57. Der vorher geplante Standort wurde aus planungsrechtlichen Gründen abgelehnt.

Beim zweiten Anlauf könnte die Einrichtung einer innenstadtnahen Hundewiese für Erkelenz erfolgreich sein. Nachdem eine von CDU und Grüne beantragte Hundewiese an der Antwerpener Straße aus planungsrechtlichen Gründen abgelehnt werden musste, gibt es einen neuen Vorschlag: Nach dem Wunsch der Fraktionen soll die Hundewiese zwischen Düsseldorfer Straße und Bundesstraße 57 am Rande von Borschemich (neu) auf einer Brachfläche unmittelbar am Kreisverkehr an der B 57 entstehen. Die Eckpunkte sind mit der Stadtverwaltung abgesprochen. Der Bezirksausschuss (BZA) Keyenberg/Venrath/Borschemich sprach sich bei seiner jüngsten Sitzung im Begegnungszentrum St. Petrus in Keyenberg (neu) einstimmig dafür aus.