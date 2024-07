Neuer Lärmaktionsplan Erkelenz muss leiser werden

Der Lärmschutz spielt in diesem Jahr in allen Kommunen in NRW eine große Rolle. Grund dafür ist die vom Gesetzgeber alle fünf Jahre vorgeschriebene Fortschreibung eines Lärmaktionsplans. Er soll aufführen, wo Anwohner besonders belastet sind und welche Maßnahmen nötig sind, um Abhilfe zu schaffen. Die Antwort auf diese Frage fällt allerdings relativ ernüchternd aus: Wirklich viel tun kann die Stadt nicht. Denn die allermeisten vielbefahrenen Straßen fallen weder in ihren, noch in den Zuständigkeitsbereich des Kreises Heinsberg. Und welch jahrelangen Planungszeiten der Landesbetrieb Straßen NRW benötigt, um Änderungen an seinen Landstraßen umzusetzen, ist hinlänglich bekannt. „Viele Themen betreffen eher die Bahn oder die übergeordneten Betriebe. Auf die Umsetzung der meisten Maßnahmen haben wir also keinen Einfluss“, erklärt Ansgar Lurweg, Technischer Beigeordneter der Stadt.