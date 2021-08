Stadt Erkelenz erweitert Veranstaltungsprogramm : Neuer Kulturmanager lädt Helmut Zierl ein

Erkelenz Mit „Außer der Reihe“ setzt Sascha Dücker neue Glanzpunkte im Kulturprogramm, ohne die Freunde des Altbewährten zu verprellen. Vielversprechend klingen die Projekte, die Kinder wie Kunstkenner gleichermaßen ansprechen.

Aber, so sagt es der Kulturdezernent Dr. Hans-Heiner Gotzen: „Wir brennen für neue Ideen.“ So sollen es im städtischen Kulturangebot für noch mehr Vielfalt und Attraktivität geben. Einen Oberbegriff für die neuen Angebote hat sich Dücker ausgedacht: Die neuen Vorhaben der Kultur GmbH laufen unter dem Titel „Außer der Reihe“ . Damit soll gezeigt werden, dass sie nicht statt, sondern zusätzlich zu den bestehenden Reihen stattfinden. Fünf sehr unterschiedliche Projekte, deren Umsetzung wahrscheinlich erst 2022 beginnen kann, nennt Dücker.

So soll es jährlich eine spezielle Kinderoper geben. „Für die Kinder als Publikum und dem Orchester, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der Kreismusikschule, werden wir in Kooperation mit der Kleinen Oper Bad Homburg/Frankfurt am Main die Kinder-Zauberflöte von Mozart aufführen“, sagt Dücker, der als ausgebildeter und aktiver Opernsänger gute Kontakt in die Szene hat. Das Erkelenzer Orchester werde die Opernsänger live begleiten. Nach der Aufführung solle es Gelegenheit geben, hinter die Kulissen zu blicken und mit den Aufführenden zu reden. „Wir möchten bewusst ein klassisches, anspruchsvolles, aber kindgerechtes Angebot neben Disney, Einhörnern und Eisprinzessinnen anbieten“, erläutert Dücker mit einem breiten Grinsen. „Wenn dies gut ankommt, soll die Kinderoper einmal jährlich stattfinden.“