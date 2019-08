Kiosk Steffens : Neuer DHL Paketshop in Hetzerath

Neuer DHL Paketshop in Hetzerath

Erkelenz Die Paketannahme und der Verkauf von Zubehör erfolgt jetzt bei „Kiosk Steffens“.

Die Deutsche Post DHL Group hat einen neuen DHL Paketshop in Erkelenz bei „Kiosk Steffens“, An der Elsmaar 18, in Hetzerath eingerichtet. Die Öffnungszeiten der neuen Einrichtung sind von Montag bis Sonntag, 8 bis 22 Uhr. Das teilt die Deutsche Post DHL Group mit.