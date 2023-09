Ab Oktober Neuer Aufzug für Erkelenzer Bahnhof

Die Deutsche Bahn beginnt in wenigen Tagen mit dem Bau eines neuen Aufzugs am Erkelenzer Bahnhof. Wie das Unternehmen mitteilt, sind die Planungen für den Aufzugstausch kurz vor dem Abschluss. Anfang Oktober starten die Bauarbeiten für den Aufzug an Gleis 1. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 sind die Arbeiten und Abnahmen abgeschlossen. Rund eine halbe Million Euro investiert die Bahn in die moderne Aufzugstechnik.