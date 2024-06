Neues Abendmarkt-Format „Erkelenz trifft sich!“ im Juli

Die Veranstaltung soll jeweils am ersten Donnerstag im August und im September wiederholt werden und einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten. „Wenn die Märkte gut angenommen werden, können wir uns vorstellen, ‚Erkelenz trifft sich!‘ in Zukunft auch mit wechselnden Schwerpunkten auszurichten oder anders auszuweiten“, so Masuch. Das Konzept ist aus Ideen des Arbeitskreis Innenstadt entstanden, in dem Gewerbetreibende, Immobilieneigentümer und andere Interessierte sich für eine lebendige, zukunftsfähige Erkelenzer Innenstadt engagieren. Die Idee dahinter: Menschen anziehen, die am Donnerstag in lockerer Atmosphäre bei einem Getränk und einem Snack bereits auf das bevorstehende Wochenende anstoßen und ein, zwei nette Stunden in guter Atmosphäre verbringen wollen.