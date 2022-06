Auch für Fahrräder und E-Ladestationen : Neue Stellplatzsatzung für Erkelenz

Gerade in der Erkelenzer Innenstadt sind Stellplätze vor den Wohneinheiten häufig schwer zu realisieren. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Eine neue Regelung legt fest, wie viele Parkplätze Bauherren auf ihrem Grundstück einrichten müssen. Neu sind dabei auch verpflichtende Radstellplätze und Lademöglichkeiten.

Wer in Erkelenz ein Haus baut, muss nachweisen, dass er gleichzeitig auch für ausreichend Stellplätze auf dem Grundstück sorgt. Damit soll verhindert werden, dass Straßen von Autos zugeparkt werden. Das war früher vom Land NRW gesetzlich geregelt, nun braucht es aber eine Regelung der jeweiligen Stadt. Eine entsprechende Satzung hat nun der Erkelenzer Hauptausschuss beschlossen. Demnach muss etwa für Einfamilienhäuser in der Innenstadt für einen Parkplatz gesorgt sein, in den Außenorten sind es mindestens zwei nötige Plätze – bei Mehrfamilienhäusern, Betrieben oder sonstigen Gebäuden je nach Größe entsprechend mehr.

Problematisch wird es teilweise im Bereich der Kernstadt, wo an einigen Straßen Stellplätze auf dem Grundstück schlicht nicht realisierbar sind. Auf solchen Flächen können Bauherren daher Ablösungsbeträge an die Stadt zahlen. Laut neuer Satzung sind damit in der Kernstadt 15.000 Euro pro Stellplatz fällig, im erweiterten Innenstadtbereich 10.000 Euro und in den Außenorten 6000 Euro. Berücksichtigt werden auch Stellplätze für Fahrräder sowie Ladestellen für E-Autos. So muss in Mehrfamilienhäusern ab drei Wohneinheiten eine Ladeinfrastruktur eingerichtet werden.