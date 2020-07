Corona-Pandemie : Neue Regeln in der Pfarrei St. Martin Wegberg

Neue Regeln in der Pfarrei St. Martin Wegberg

Wegberg Wer einen Gottesdienst besuchen möchte, muss sich ab sofort nicht mehr telefonisch anmelden. Damit soll eine Zeitersparnis für die Mitarbeiter erreicht werden. Die Abstandsregeln gelten weiterhin, ebenso wie die Pflicht zur Registrierung.

Seit Mitte Mai sind in der Pfarrei St. Martin Wegberg die Kirchen behutsam für Gottesdienste geöffnet worden. Deshalb hat die Pfarrei in den vergangenen Wochen eine telefonische Anmeldung für notwendig gehalten, damit niemanden abgewiesen werden musste. Jetzt kündigt sie an, künftig auf das telefonische Anmeldeverfahren zu verzichten.