Eines von mehreren Projekten in Erkelenz : Heimatverein entwirft neue Hohenbusch-Broschüre

Eines von mehreren Projekten in Erkelenz

Erkelenz Die Geschichte von Haus Hohenbusch, der bedeutendsten Erkelenzer Kulturstätte, ist noch lange nicht auserzählt. Ständig wird das ehemalige Kreuzherrenkloster schließlich ausgebaut.

Der Heimatverein der Erkelenzer Lande hat nun gemeinsam mit dem Förderverien Hohenbusch eine neue, 14 Seiten starke Broschüre aufgelegt. „Die alte Broschüre war mittlerweile zwölf Jahre alt, seitdem hat sich viel getan“, erklärt Frank Körfer vom Förderverein, der den Großteil der Texte verfasst hat. Verstärkt geht er in der Broschüre auch auf die Baugeschichte des Ortes ein.

Auch darüber hinaus ist der Heimatverein alles andere als untätig, wie die Vorsitzende Rita Hündgen berichtet. Eines der nächsten Projekte: Der Alte Friedhof an der Brückstraße. Der ist nämlich mittlerweile wieder ein wenig zugewachsen und heruntergekommen. Am Samstag, 19. November, soll es zwischen 10 und 14 Uhr deshalb eine Pflegeaktion geben. „Alle, die mithelfen wollen, können dann einfach dorthin kommen“, erklärt Hündgen. Insbesondere die Kriegsgräber brauchen dringend ein wenig Zuwendung. „Wenn man so eine Stätte ein Jahr nicht bearbeitet, sieht sie schnell aus wie ein Dschungel“, sagt Hubert Rütten vom Heimatverein. Künftig sei angedacht, den Friedhof einmal pro Quartal gemeinsam zu pflegen.