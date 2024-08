Fassade freigelegt Seltener Anblick auf Haus Hohenbusch

So hat Haus Hohenbusch wohl noch niemand Lebendiges gesehen: Weil derzeit die Fassade des Herrenhauses der bedeutendsten Erkelenzer Kulturstätte aufwendig saniert wird, ist auch die alte Putzschicht abgetragen worden. Zum Vorschein kommt deshalb in diesen Tagen die alte Steinfassade des ehemaligen Kreuzherrenklosters, die zum letzten Mal um das Jahr 1820 herum freigelegen hat. Das ist zumindest die Mutmaßung von Frank Körfer, Vorsitzender des Hohenbuscher Fördervereins. „Das hier hat seit knapp 200 Jahren niemand mehr gesehen. Und wenn es gut läuft, wird es auch die nächsten 200 Jahre niemand mehr sehen. Von daher ist das schon ein besonderer Moment“, sagt Körfer. Knapp 290.000 Euro wird die Erneuerung kosten, Anfang Oktober wird das Herrenhaus dann in neuem Glanz erstrahlen – vor allem sollen aber die Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk der Vergangenheit angehören.