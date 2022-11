Schule in Erkelenz Neue Bibliothek für das Cusanus-Gymnasium

Lehrerin Esther Halcour erklärt: „Die alte Bibliothek war unten in einer dunklen Ecke gelegen, wo sich in der Regel die großen Oberstufenschüler aufhalten. Da haben sich die kleinen Schüler oft gar nicht hingetraut. Jetzt haben wir eine schöne, neue Bibliothek im Obergeschoss.“ Wenn Schüler in ihrer Freizeit kaum lesen, würde sich das klar bemerkbar machen: „Es ist ganz wichtig für die Grammatik und Ausdrucksweise, das sehen wir in den Texten.“