Vierte Welle der Corona-Pandemie in Erkelenz : Neue Besucherregeln für das Krankenhaus

Vierte Welle der Corona-Pandemie in Erkelenz

Erkelenzer Land Im Kreishaus, vor allem aber auch in der Erkelenzer Klinik gelten ab Montag, 6. Dezember, wieder strengere Vorgaben. Im Krankenhaus gilt dann 2G+.

Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben müssen auch das Krankenhaus in Erkelenz die Besucherregelungen ab kommendem Montag anpassen. Darauf macht Verwaltungsdirektor Jann Habbinga aufmerksam.

Demnach dürfen ab Montag Besucher nur noch die Krankenhäuser betreten, wenn sie getestet sind. Der Testnachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Es sei dabei unerheblich, ob der Besucher ungeimpft, geimpft oder genesen ist. „Alle Besucher haben den Testnachweis am Eingang vorzuzeigen. Im Krankenhaus ist keine Testung möglich“, erläutert Habbinga, daher sollten Besucher zuvor die örtlichen öffentlichen Teststellen nutzen. In Erkelenz ist dies das Testzentrum an der Kölner Straße 70, eine Terminbuchung ist ab dem 7. Dezember auch über über die Homepage des Krankenhauses möglich: www.krankenhaus-erkelenz.de.