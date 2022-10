Neue Autos, neues Faltdach​: Wie die Erkelenzer Kläranlage Energie spart​

Erkelenz Neue E-Fahrzeuge und ein Solarfaltdach sollen in der Stadtverwaltung Ressourcen schonen. Wie das funktioniert und was die neuen Fahrzeuge kosten.

Ein strombetriebener Werkstattwagen (3,5 Tonnen), zwei Dienstwagen sowie ein elektrisch betriebenes Lastenrad wurden in den vergangenen Monaten für die Erkelenzer Kläranlage bestellt. Mit den Fahrzeugen können die Mitarbeitenden ihre Arbeiten im gesamten Stadtgebiet bewerkstelligen. Ebenfalls wurde in der Kläranlage die notwendige Ladeinfrastruktur für die E-Fahrzeuge geschaffen. „Den Strom für die Fahrzeuge produziert die Kläranlage selbst. Unser Blockheizkraftwerk verwandelt die Methangase, die beim Abbau des Klärschlamms entstehen, in Strom und Wärme um. Beides nutzen wir für unseren laufenden Betrieb. Mit dem Strom laden wir nun auch unsere Fahrzeuge“, erklärt Tiefbauamtsleiter Bernhard Rembarz.