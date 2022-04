Impfen und Spielgruppen : Neue Angebote für Ukraine-Flüchtlinge in Erkelenz

Erkelenz Ukrainer können sich einen anerkannten Impfstoff gegen das Coronavirus spritzen lassen. Für Kinder und Eltern gibt es im Stadtgebiet neue Spielgruppen.

In den vergangenen Wochen sind mehrere hundert Flüchtlinge aus der Ukraine in Erkelenz angekommen. Zwei Angebote verschiedener Träger gibt es nun für sie: Zum einen starten Eltern-Kind-Gruppen für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren. Zum anderen gibt es Impfangebote für die Corona-Schutzimpfung, da einige in der Ukraine verimpften Stoffe in der EU nicht anerkannt werden. „Ich bin dankbar für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, der Ehrenamtlichen, der Vereine und freien Träger, ohne die diese Angebote nicht möglich wären. Seit vielen Jahren arbeiten die Stadt Erkelenz und die freien Träger Hand in Hand, um Flüchtlinge willkommen zu heißen. Gemeinsam meistern wir auch die aktuelle Situation und wachsen als Gesellschaft stärker zusammen“, sagt Hans-Heiner Gotzen, erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz.