Neu gestalteter Franziskanerplatz eröffnet „Ein Meilenstein für Erkelenz“

Neben dem Wasserspiel soll auch ein Kletterspiel Kinder ansprechen und Eltern zum Verweilen einladen. Verbaut sind auf dem Platz zudem Platten, in die die Kinderrechte der Vereinten Nationen eingraviert sind. Zehn sind es insgesamt, die ausgewählt wurden, berichtete Muckel. Wie Annegret Steingießer vom Kinderschutzbund Erkelenz betonte, gebe es über 40 Kinderrechte. „Jede Stadt, die etwas auf sich hält, hat heutzutage einen Kinderrechte-Platz“, sagte sie. „Und Erkelenz gehört jetzt auch dazu.“ Trotzdem solle man bei all der Freude nicht die Kinder auf der ganzen Welt vergessen, denen es nicht so gut gehe wie in Deutschland, sagte sie.