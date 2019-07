KulturSpur am Berufskolleg Erkelenz : Neben dem Lernen auch Zeit für Kunst

Erkelenz Zum zweiten Mal lädt das Berufskolleg Erkelenz zu einem Kulturtag ein. In verschiedenen Gruppen aus unterschiedlichen Bildungsgängen haben sich die Schülerinnen und Schüler künstlerisch betätigt.

Das Berufskolleg Erkelenz soll nicht nur ein Ort des Paukens und des Vorbereitens auf eine berufliche Zukunft sein, das BKE soll auch ein Ort sein, an dem die Schüler aus den Fachbereichen Technik, Gesundheit, Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung Raum und Zeit für Kultur haben. Die Kreativität und das kulturelle Schaffen der Schüler zu fördern, ist Ziel des Kulturkonzeptes mit dem Namen „KulturSpur am BKE“. Das BK steht nicht nur für Berufskolleg, Es bedeutet auch Bildung und Kultur. In verschiedenen Gruppen hatten sich die Schüler künstlerisch beschäftigt, die Ergebnisse präsentierten sie zum zweiten Mal bei den Kulturtagen am BKE. „Es gibt ein spannendes, buntes Programm nach einem Schuljahr mit vielen tollen Projekten“, sagte Annette Weichert als Vertreterin der Schulleitung bei der Vorstellung der Ergebnisse in der Aula. „Es ist immer schön zu sehen, wenn nach dem Unterricht noch Gelegenheit zur künstlerischen Beschäftigung bleibt.“ Die Schüler, die sich auf den Weg gemacht hatten, Kultur in ihrer Vielfalt auszuprobieren kamen aus den verschiedenen Bildungsgängen. Internationale Förderschüler nahmen ebenso teil wie Schüler der berufsvorbereitenden Bildungsgänge, der Berufsfachschulen und der Unterstufen des Wirtschaftsgymnasiums, angehende Erzieher oder Schüler aus den technischen Vollzeitbildungsgängen.