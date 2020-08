Neubaugebiet in Erkelenz : Pläne für zehn Häuser in Golkrath

Erkelenz Die städtische Entwicklungsgesellschaft GEE erschließt kleines Neubaugebiet. Die Öffentlichkeit bekommt Gelegenheit, die Pläne einzusehen.

Um den Bedarf an Baugrundstücken in Golkrath berücksichtigen zu können, hat der Bauausschuss am Jahresende den Weg freigemacht durch Änderung des Bebauungsplans. Die Stadt Erkelenz gibt der Öffentlichkeit Gelegenheit, die Pläne „Am Hundsstrauch“ einzusehen und sie zu erörtern am Dienstag, 25. August, von 8 bis 12 und 14 bis 16.30 Uhr im Rathaus am Johannismarkt, Planungsamt, Zimmer 317.