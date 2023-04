Stärke von 2,8 auf der Richter-Skala Erdbeben auch im Kreis Heinsberg spürbar

Ein Erdbeben der Stärke 2,9 (Richter-Skala) hat am Sonntag gegen 23.27 Uhr Teile der Kreise Viersen und Heinsberg erschüttert, zu spüren war es bis in den Westen von Mönchengladbach. Nach Auskunft von Brüggens Bürgermeister Frank Gellen (CDU) am Montagmorgen gab es keine Verletzten, auch Gebäude in Brüggen wurden nicht zerstört. Mit Zerstörungen sei nach Einschätzungen des Geologischen Dienstes NRW bei einem Beben dieser Stärke auch nicht zu rechnen.