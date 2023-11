Tagebau Garzweiler Nächster Zwischenschritt zur IGA 2037

Wohlgemerkt geht es zunächst lediglich um eine Bewerbung. In Grevenbroich war auch Jochen Sandner, Chef der Bundesgartenschau-Gesellschaft, zu Gast. Er verschwieg nicht, dass es bereits eine „stramme Bewerberliste“ gebe. Dennoch hat die Gesellschaft im kommenden Jahr eine exklusive Möglichkeit zur Bewerbung – dem Vernehmen nach klingt eine Gartenschau in genau dem Gebiet, das derzeit in Sachen Renaturierung, Energieversorgung und Strukturwandel so sehr in Bewegung ist wie vielleicht kein anderes in Europa, für die Entscheider sehr verlockend.