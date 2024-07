Nachruf Stadt Erkelenz trauert um Heino Knippertz

Auch äußerlich war Heino Knippertz eine imposante Erscheinung – gerade, weil er eine frappierende Ähnlichkeit mit dem speziell in den 70er- und 80er-Jahren äußerst populären und erfolgreichen französischen Filmkomiker Pierre Richard hatte. Was sein Sohn Daniel nun bestätigte: „Das stimmt. Zur Krönung ist mein Vater in einem Urlaub in Frankreich tatsächlich auch mal um ein Autogramm gebeten worden.“