Nachruf Die Sportwelt des Erkelenzer Lands trauert um Hans Groob

Erkelenz · Der langjährige Sportredakteur der Rheinischen Post in Erkelenz ist an Karneval im Alter von 74 Jahren gestorben. Groob prägte den Lokalsport in Erkelenz wie kein Zweiter.

21.02.2023, 16:48 Uhr

42 Jahre lang, von Juli 1970 bis Juli 2012, leitete Hans Groob die Sportredaktion der Rheinischen Post in Erkelenz. Nach langer und schwerer Krankheit ist er nun wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag gestorben. Foto: Terhorst Foto: Ruth Klapproth/Adrian Terhorst

Von Mario Emonds