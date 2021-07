Nachhaltig leben in Erkelenz : Repair-Café empfängt wieder Kunden

Nachhaltig leben in Erkelenz

Marco Liefeld versucht für eine „Kundin“ den Motor eines Staubsaugers wieder in Gang zu bekommen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Noch läuft der Betrieb im Corona-Modus: Für den ersten Öffnungstag am 17. Juli müssen Termine vereinbart werden. Außerdem gibt es derzeit noch keinen Kaffee und Kuchen.

(RP) Das Repair-Café Erkelenz öffnet wieder. Der „Corona-Modus“ ermöglicht zwar keinen Betrieb mit Kaffee und Kuchen, doch dank einer telefonischen Terminvergabe kann zumindest der Reparaturbetrieb wieder anlaufen. Im Repair-Café werden Fahrräder, kleine Elektrogeräte und alles, was eine Reparatur gebrauchen und getragen werden kann, wieder ertüchtigt.

Erster Öffnungstag nach langer Pause ist am Samstag, 17. Juli. Die Öffnungszeit ist von 11 bis 15 Uhr in der ehemaligen Jugendkirche „jACk“, Johannismarkt 5. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass eine Anmeldung unter Telefon 0157 36130224 ungedingt erforderlich ist. Das Telefon ist besetzt am Mittwoch, 14. Juli, von 17.30 bis 19 Uhr.