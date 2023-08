Straßenumbenennung in Erkelenz? Ehrenbürger könnte Nazi gewesen sein

War der Erkelenzer Ehrenbürger Dr. Jakob Herle ein Nationalsozialist? Zu dieser Erkenntnis kommt zumindest der in Aachen aufgewachsene Maschinenbauingenieur Uwe Wehnert, der mittlerweile in Dresden lebt. Per Zufall hat Wehnert eine große Menge Material entdeckt, das Herle relativ zweifelsfrei eine wichtige Rolle in der Wirtschaftsmaschinerie der Nazis zuordnet. „Eigentlich war mein Ziel, die Geschichte meines Verwandten Wilhelm zur Nieden aufzuarbeiten. Dabei bin ich dann auf die Kriegsverbrechen von Jakob Herle gestoßen“, so Wehnert. Er hat die Stadt Erkelenz mit seinen Entdeckungen konfrontiert und fordert nun, dass es Konsequenzen gibt.