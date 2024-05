Berühmte Vorfahren Nachfahre von Luise Hensel besucht Luise-Hensel-Schule in Erkelenz

Ein Blick ins Stadtarchiv ergibt: Die Wurzeln der Luise-Hensel-Schule liegen in der katholischen Grundschule für Mädchen. Mit der Einführung der Koedukation gab es in Erkelenz-Mitte die Katholische Grundschule I und die Katholische Grundschule II. Um die beiden Grundschulen unterscheidbarer zu machen, beschloss der Schulausschuss im März 1986, dass sich die Schulen einen eigenen Namen geben dürfen. Mitte 1986 einigte sich die Schulkonferenz auf den Vorschlag Luise-Hensel-Schule. Das soziale und erzieherische Wirken der 1798 in Linum, Mark Brandenburg, geborenen Krankenpflegerin und Lehrerin, die unter anderem auch zeitweise in Aachen arbeitete, regte die Elternschaft und das Kollegium zu dieser Benennung an. Im Oktober 1986 wurde der Vorschlag im Schulausschuss vorgestellt und anschließend im Hauptausschuss bestätigt. Seit 1987 trägt die Luise-Hensel-Schule ihren Namen.