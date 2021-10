Nach zahlreichen Unfällen : Hetzerather Kreuzung wird zu Kreisverkehr

Bei einem Unfall an der Kreuzung im September wurden zwei Menschen leicht verletzt. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Zuletzt hatte es dort regelmäßig Unfälle gegeben, nun wird die Kreuzung zwischen Erkelenz und Hückelhoven umgebaut. Fertig ist der Abschnitt erst im kommenden Jahr.

In der jüngeren Vergangenheit hatte es dort regelmäßig gekracht, nun wird die Hetzerather Kreuzung (K32/K29) in einen Kreisverkehr umgewandelt. Das teilt die Heinsberger Kreisverwaltung mit. Baubeginn ist der kommende Montag, 11. Oktober. Der Bau dauert drei Monate, mit einer Fertigstellung rechnet die Verwaltung Ende Januar 2022, vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Gleichzeitig wird auch ein kombinierter Fahrrad- und Fußgängerweg entlang der K29 zwischen besagtem neuen Kreisverkehr und der Einmündung Richtung Doverhahn gebaut. Der Baubeginn für dieses Vorhaben ist eine Woche später geplant, am 18. Oktober. Die Bauzeit beträgt ebenfalls voraussichtlich drei Monate, die Fertigstellung soll zeitgleich mit der des Kreisverkehrs erfolgen.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, habe sich die bisherige konventionelle Kreuzung vor Hetzerath in den vergangenen Jahren als Unfallschwerpunkt herauskristallisiert. Nach mehreren (häufig vermeidbaren) Vorfällen hatte sich die Unfallkommission des Kreises mit der Stelle befasst, auch der Bezirksausschuss Granterath/Hetzerath hatte eine Lösung für die Problemstelle gefordert. Erst vor zwei Wochen kam es an der Kreuzung wieder zu einem Unfall, als ein 19-jähriger Wassenberger am frühen Morgen wohl eine vorfahrtberechtigte 62-Jährige aus Hückelhoven übersah.