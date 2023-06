Nach Schuss auf Imbiss Haftbefehl wegen versuchten Todschlags für Hückelhovener

Nach dem schnellen Fahndungserfolg in der Nacht vermelden Polizei und Staatsanwaltschaft nun, dass gegen den Verdächtigen bereits ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags ausgestellt wurde. Dem 34-jährigen Mann aus Hückelhoven wird vorgeworfen, am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf einen Imbiss an der Jacobastraße in Hückelhoven geschossen zu haben. Das hatten die Polizei des Kreises Heinsberg und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Donnerstag im Rahmen einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt.