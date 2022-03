Nach Gerichtsurteil : Die Hoffnungen zum Erhalt Lützeraths waren haltlos

Auch mit Kuscheltieren protestieren die Klimaaktivisten in Lützerath gegen den Tagebau Garzweiler. Foto: Ruth Klapproth

Meinung Erkelenz Klimaschutz muss im Parlament gemacht werden, nicht im Gerichtssaal. Das macht das Urteil zum Abriss des Dorfes am Tagebau Garzweiler deutlich. Nun droht ein zweiter „Fall Hambi“.

In den Gedanken der Bundes- und Landesregierung hat die Rettung des Dorfs, das nur noch von einem Landwirt und knapp 100 Aktivisten bewohnt wird, allerdings nie eine Rolle gespielt. Während die Ampel mit ihrem Koalitionsvertrag den Erhalt fünf weiterer Dörfer am Grubenrand möglich machte, schob sie im Fall Lützerath die Verantwortung weiter an die Gerichte.