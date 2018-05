Erkelenz: Nach Fahrerflucht - Polizei hat erste Zeugenhinweise

Erkelenz Pfingstsonntag war es gegen 21 Uhr am Keyenberger Markt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem wie berichtet der 18-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades leicht sowie seine 17-jährige Sozia schwer verletzt wurden und der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei hat jetzt neue Erkenntnisse und sucht weitere Zeugen, die sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 9200 melden können.

Sichergestellt werden konnte inzwischen ein Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen BMW der 1er Reihe mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK) handelt. "Einem ersten Zeugen fiel der Pkw unmittelbar nach dem Unfall an der Lindenallee auf. Dort stand der Wagen am Fahrbahnrand, und ein junger Mann war ausgestiegen. Dieser schaute sich offensichtlich den Unfallschaden an. Als er den Zeugen bemerkte, signalisierte er dem Fahrer, dieser saß noch im Wagen, zu verschwinden. Mit hoher Geschwindigkeit sei dann der BMW in Richtung Oberwestrich davongefahren", berichtete Polizeipressesprecher Karl-Heinz Frenken gestern.