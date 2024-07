Nach Brand im Oktober Edeka in Lövenich macht nicht wieder auf

Rund 15.000 Leserinnen und Leser haben im Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post im Frühjahr an unserer großen Heimatliebe-Umfrage teilgenommen und zu verschiedenen Themenbereichen ihre Einschätzung und bewertung abgegeben. In diesen Tagen befassen wir uns schwerpunktmäßig mit Geschichten rund um das Thema „Vorort-Versorgung“. Dazu zählt neben der Gesundheitsversorgung selbstverständlich auch das Angebot an Lebensmittelgeschäften. Im Verbreitungsgebiet geben unsere Leser in diesem Punkt recht gute Noten, insgesamt steht eine 2,3 zu Buche. Die Leser im Kreis Heinsberg treffen diesen Schnitt genau. Etwas besser, mit 2,1, bewerten die 18 bis 59 Jahre alten Leser das Angebot in unserer Region, während die Über-60-Jährigen nur eine Benotung von 2,4 abgegeben haben.