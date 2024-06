Amtsgericht Erkelenz Nach Attacke gegen Polizisten – Anklage gegen „Mönch von Lützerath“

Dem beschuldigten Klimaaktivisten war man unter anderem auf die Spur gekommen, weil er auch in Frankreich in Mönchskutte bei Krawallen beteiligt gewesen sein soll. Zudem hatte der Franzose sich laut Anklage in einem Interview mit dem Magazin „stern“ im vergangenen Februar schließlich als „Mönch von Lützerath“ geoutet.