Marie-Luise Morjan Die „Mutter der Nation“ kommt nach Erkelenz

(RP) Sie selber mag die Bezeichnung „Mutter der Nation“ zwar nicht – „aber genau das ist sie durch viele Auftritte im TV in der Rolle der Mutter Beimer für viele Menschen“, sagt der Erkelenzer Kulturmanager über sie. Marie-Luise Marjan, die wohl bekannteste Schauspielerin der 2020 eingestellten ARD-Serie „Lindenstraße“, kommt am Dienstag, 5. März, mit einem Soloprogramm in die Erkelenzer Stadthalle.