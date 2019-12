Musikverein Hetzerath : Bunte Musikpalette zum Jahresabschluss

Hetzerath Beim Jahreskonzert präsentierte der Musikverein Hetzerath eine sehr abwechslungsreiche Mischung. Außerdem wurden Vereinsmitglieder geehrt.

Unter der Leitung ihres Dirigenten Frits Dohmen eröffnete im Anschluss das große Orchester mit dem Stück „Happy Marching Band“ von Siegfried Rundel das Konzert. Ein ganzes Jahr hatten sie an den Stücken gefeilt und geprobt. Sie unternahmen zunächst einen Ausflug in das alte Rom mit „The Gladiators“, um im Anschluss in die Weiten des Weltraums und in ferne Galaxien zu reisen mit Stücken aus „Guardians of the Galaxy“. Einen Rückblick in vergangene Jahrzehnte wagten die Musiker mit einer Zusammenstellung von Hits der schwedischen Musikgruppe ABBA, darunter „Fernando“ und „The Winner Takes It All“ sowie mit Stücken von Neue-Deutsche-Welle-Star Nena, wie „Nur geträumt“ und „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“. Den Rock’n‘Roll der 1960er-Jahre erzählten sie mit „American Pie“.

Nach der Pause präsentierte das Jugendorchester einen Einblick in seine musikalische Arbeit. Auch der kleinere Nachwuchs zeigte nochmal sein Können: Mia, die seit September erst in der Altsaxophon-Ausbildung ist, offenbarte erste Klänge auf ihrem Instrument.