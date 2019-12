Adventskonzert des Musikvereins Erkelenz : Besinnliche Klänge in der Sparkasse

Erkelenz Der Städtische Musikverein war mit seinem traditionellen Adventskonzert erneut in der Sparkasse zu Gast. Vor ausverkauftem Saal spielten die Musiker zum Ende ihres Jubiläumsjahres ein vorweihnachtliches Potpourri.

„Es ist das i-Tüpfelchen auf dem Programm unseres Jubiläumsjahres“, sagte Karl-Heinz Wawrzinek, Vorsitzender des Städtischen Musikvereins Erkelenz. An der Seite von Filialleiter Kristian Lanske eröffnete er mit diesen Worten das traditionelle Adventskonzert des Musikvereins, das im Foyer der Erkelenzer Kreissparkasse erneut einen festlichen Rahmen gefunden hatte. „Das ausverkaufte Haus bestätigt uns wieder einmal, dass diese Zusammenarbeit gut ankommt“, fügte Lanske an.

Dazu präsentierten sie ein stimmungsvolles Potpourri an neuen Musikstücken, allen voran die klanggewaltige Dankesode an die Elemente „Fanfare – The Benefaction from Sky and Mother Earth“ aus der Feder des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa. Mit der majestätischen „Choralia“ von Bert Appermont bedankten sie sich symbolisch bei den Vereinsmitgliedern, deren Engagement den Musikverein über fast zwei Jahrhunderte hinweg bis in die Gegenwart getragen hat.