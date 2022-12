Adventskonzert Erkelenz Der Funke springt aufs Publikum über

Musikfreunde zog es in diesem Jahr wieder in die Stadthalle zum traditionellen Adventskonzert des Städtischen Musikvereins Erkelenz unter der Leitung von Thomas Lindt. Musikalisch zog das sinfonische Blasorchester alle Register, während der Dirigent selbst auf gewohnt charismatische Weise durch den Abend moderierte und dem Publikum allerlei witzige Hintergrundinformationen zu den Stücken nahebrachte – wie es zum Beispiel kommt, dass die Melodie von Tochter Zion bei uns als Adventslied gilt, während sie in Großbritannien zu den Seemannsliedern zählt.