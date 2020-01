Angebot in Erkelenz : Neue Kurse: Musikbabys starten an der Musikschule

Erkelenz Bei der Kreismusikschule Heinsberg beginnen im Februar für Babys ab zehn Monaten und deren Eltern oder Großeltern neue „Musikbaby“-Kurse.

Zu einer Schnupperstunde vorab lädt die Musikschule ein zum Schulring 38 in Erkelenz am Dienstag, 28. Januar, ab 9.15 Uhr. Ziel der Kurse ist es, Musik von klein auf wieder verstärkt in die Familien einzubringen. Musikerlebnis in ungezwungener Entdeckerfreude – das ist laut Schulleiterin Gerda Mercks erwiesenermaßen positiv für die emotionale und rationale Entwicklung des Kleinkindes: „Eltern erhalten Gelegenheit, musikalisch mit ihrem Kind zu spielen und so seine allgemeine Entwicklung positiv zu fördern.“ Durch Fingerspiele, durch Tanzen und durch Bewegungsspiele zur Musik werden die Feinmotorik und die Koordination von Bewegungsabläufen gefördert.