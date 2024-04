Musiknacht in Erkelenz Sieben Bands an einem Abend

INFO

Karten Die Eintrittskarten inklusive Bändchen sind ab sofort für zwölf Euro auf stadthalle-erkelenz.de, in den Buchhandlungen Wild und Viehausen sowie (falls noch verfügbar) an der Abendkasse erhältlich. Mit einem Ticket kommt man zu allen Konzerten. Die Auftritte dauern jeweils eine knappe Stunde, ein Kommen und Gehen während der Konzerte ist typisch für die Musiknacht. Dass die Ticketpreise so günstig gehalten werden können und eine Veranstaltung mit sieben Locations, sieben Bands und demzufolge auch siebenmal Ton- und Lichttechnik möglich ist, liege maßgeblich an den Sponsoren NEW, Kreissparkasse Heinsberg und Volksbank Mönchenglabdach, sagt Kulturmanager Sascha Dücker.