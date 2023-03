Musik in Erkelenz Cusanus-Schüler lernen von Sinfonikern

„Musik ist ein wichtiger pädagogischer Baustein am Cusanus-Gymnasium“, teilt die Schule mit. Durch die Zusammenarbeit zwischen der Konzertdramaturgin Eva Ziegelhoefer (Theater Krefeld-Mönchengladbach), den Musikern des Orchesters und Musiklehrer Michael Forg kommen die Schüler des Cusanus seit einigen Jahren immer wieder in den Genuss, professionelle Musiker hautnah zu erleben. Abschließender Höhepunkt wird der Konzertbesuch des 5. Sinfoniekonzerts am 15. März im Konzertsaal des Theaters Mönchengladbach-Rheydt sein.