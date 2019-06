Pro Musica fördert den musikalischen Austausch : Musik für eine bessere Welt

Classic in Concert 2019 in der Erkelenzer Stadthalle mit dem Orchester der Karol Szymanowski Musikschule Wroclaw (Breslau) und der Cusanus-Big-Band. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Symbolträchtig mit „Heal The World“ von Michael Jackson endete das Abschlusskonzert „Classics in Concert“ des neunten deutsch-polnischen Jugendprojekts unter der Federführung des Fördervereins Pro Musica Erkelenz.

Der Wunsch, die Welt zu einem besseren Platz für alle Menschen zu machen, einte das Gesamtensemble, bestehend aus der BigBand des Cusanus-Gymnasiums, dem Orchester der Karol Szymanowski Musikschule Breslau sowie Pianisten der Kreismusikschule Heinsberg und des Musik-Ateliers Paczyna, und die Konzertbesucher in der Erkelenzer Stadthalle. Sie alle setzten damit um, was Paul Krahe vom Förderverein bei der Begrüßung gewünscht hatte: Solidarität, Harmonie und friedliches Zusammensein.

Mit ihrem Projekt lebten die Jugendlichen aus Polen und Deutschland vor, wie ein friedliches und harmonisches Zusammenleben über Ländergrenzen hinweg möglich ist und sie gemeinsam mit der Sprache der Musik Verbindendes schaffen können.

Info Zum Jubiläum „etwas ganz Besonderes“ Konzerttermin Das zehnte deutsch-polnische Jugendprojekt ist bereits terminiert. Es soll mit einem Konzert am Sonntag, 14. November, in der Stadthalle enden. Zum Jubiläum werde es „etwas ganz Besonderes geben“, verriet Paul Krahe vom Förderverein Pro Musica Erkelenz.

Organisiert von Pro Musica und unterstützt von Sponsoren probten die jugendlichen Musiker ein Konzert ein, das nach der Aufführung in Breslau in der vergangenen Woche nun eine Wiederholung in Erkelenz fand. Die Mischung in zweifacher Hinsicht bringt den Erfolg. Zum einen ist es die Mischung aus dem Swing der Big Band und dem klassischen Repertoire des Sinfonieorchesters, zum anderen ist es das Zusammenspiel von Bläsern der Big Bang mit dem Streichern des Orchesters. Man ergänzt sich, man unterstützt sich, man erarbeitet gemeinsam das Konzert, für das Josef Paczyna die musikalische Leitung hatte.

Thorsten Odenthal als Leiter der Big Band und Martin Grabosz, der das 40-köpfige Orchester dirigiert, führten mit leichter Hand ihre Ensembles durch das Konzert, bei dem auch die Solisten nicht zu kurz kamen.

Musikalische Kontraste zu Beginn führten zum ersten Höhepunkt, einer Darbietung aus „Der Barbier von Sevilla“ von Rossini. Zuvor hatte Marvin Volkmer am Flügel mit dem zweiten Satz aus dem Konzert e-moll von Chopin für einen romantisch-verzauberten Auftakt gesorgt und David Steike und Noah Denneburg mit Brubecks „Point of Jazz – Waltz“ den Sprung in die Moderne vollzogen.

Bei gleichbleibender Qualität aller Akteure und der geschickten Auswahl zwischen Klassik und Moderne konnte jeder Besucher seinen eigenen Favoriten finden und in Vorfreude auf die beiden abschließenden Stücke warten, bei denen polnische und deutsche Jugendliche gemeinsam musizierten.